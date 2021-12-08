8 сезон "MAHATCH" обещает быть самым ярким в истории!

Долгожданный турнир приближается и состоится уже совсем скоро — во вторник 14 декабря.

Начало боев в 17:00. Ивент состоится при поддержке официального партнера Parimatch Ukraine.

Главный турнир этой зимы состоится во FREEDOM HALL. У каждого будет возможность в очередной раз прочувствовать атмосферу, которую невозможно передать через выпуски на YouTube канале! Билеты уже в продаже: https://esport.in.ua/uk/event-mahatch--granpri-69248-132670.html

Новый сезон не оставит равнодушным никого! Организация с уверенностью готова закончить этот год самым ярким событием в индустрии кулачных единоборств.

В главном бою вечера зрителей ждет поединок всеми известного и непобедимого короля нокаутов, бойца, наносящего убийственные удары с обеих рук и имеет наибольший рекорд в кулачных противостояниях — Гаджи «Автомат» Наврузов против обладателя одного из самых тяжелых ударов в «MAHATCH», базового боксера , многократного призера чемпионатов Украины, члена сборной Украины по боксу среди молодежи и кандидата в мастера спорта по боксу – Мовчана Андрея.

Кроме того, в этот вечер всех ждут жёсткие и кровопролитные поединки в рамках гран-при, первое противостояние «TOPDOG» против «MAHATCH»‎ на украинской площадке, а также громкие поединки звёзд в мэйнкарде, которые вы так долго ждали!