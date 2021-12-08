8 сезон "MAHATCH" обіцяє бути найяскравішим в історії!

Довгоочікуваний турнір наближається і відбудеться вже незабаром — у вівторок 14 грудня.

Початок боїв о 17.00. Івент відбудеться за підтримки офіційного партнера Parimatch Ukraine.

Головний турнір цієї зими відбудеться у FREEDOM HALL. Кожен матиме можливість в черговий раз відчути атмосферу, яку неможливо передати через випуски на YouTube каналі! Квитки вже у продажу: https://esport.in.ua/uk/event-mahatch--granpri-69248-132670.html

Новий сезон не залишить байдужим нікого! Організація з упевненістю готова закінчити цей рік найяскравішою подією в індустрії кулачних єдиноборств.

У головному бою вечора на глядачів чекає поєдинок усіма відомого і непереможного короля нокаутів, бійця, що завдає вбивчих ударів з обох рук і має найбільший рекорд у кулачних протистояннях — Гаджі «Автомат» Наврузов проти власника одного з найважчих ударів у «MAHATCH», багаторазового призера чемпіонатів України, члена збірної України з боксу серед молоді та кандидата у майстри спорту з боксу – Мовчана Андрія.

Крім того, цього вечора на всіх чекають жорсткі та кровопролитні поєдинки в рамках гран-прі, перше протистояння «TOPDOG» проти «MAHATCH» на українському майданчику, а також гучні поєдинки зірок у мейнкарді, на які ви так довго чекали!