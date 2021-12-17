Укр

Parimatch Ukraine получила награду Best marketing team на Effie Awards Ukraine-2021

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Команда Parimatch Ukraine Новость обновлена 17 декабря 2021, 12:21
Команда Parimatch Ukraine

В сфере развлечений компании нет равных.

Маркетинговая команда Parimatch Ukraine получила наивысшее признание в сфере рекламы по направлению «Развлечения». Имена лучших маркетинг-команд Украины 2021 года объявила Всеукраинская рекламная коалиция вместе с исследовательской компанией Factum Group Ukraine во время вручения Effie Awards Ukraine 2021.

Специально для церемонии Parimatch Ukraine инициировала номинацию HIT TECH для технологической рекламы и выбрала рекламную кампанию будущего. Награду получило агентство Bickerstaff за креативную рекламную кампанию для запуска нового финансового приложения Alfa-Bank Ukraine – Sense SuperApp.

Награда нашла своего героя
Награда нашла своего героя

«HIT TECH – это премия за рекламную кампанию, которая готова рисковать и бросать вызов, чтобы пробиться через рекламный кластер. Среди номинантов на Effie мы увидели это в коммуникации нового банковского продукта. Рекламная кампания прошла в формате 360°, объединила имиджевую и продуктовую коммуникацию. Надеемся, что этот тренд станет частью рекламы будущего, которая со временем станет мейнстримом», – прокомментировала вручение награды Алена Кобозева Head of Communications Parimatch Ukraine.

Призом в номинации стала стилизованная кибер-перчатка как символ связи с технологиями будущего, спортом и креативными подходами – именно тем, что является составляющими силы команды Parimatch Ukraine. Компания активно инвестирует в украинский спорт, но в компании любят не только спорт, но и креативные и инновационные идеи. Parimatch Ukraine – это легальные развлечения, спорт и творчество, которые дарят яркие эмоции.

Как ранее сообщал "Телеграф", компания Parimatch Ukraine — единственный легальный букмекер в Украине.

Теги:
#Реклама #Букмекер #Parimatch Ukraine
Вечерний квартал
Политика
В "Квартале" раскрыли планы Зеленского относительно второго срока (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вечерний квартал
В "Квартале" раскрыли планы Зеленского относительно второго срока (видео)
Дата публикации
Категория
Анна Скороход заявила, что сообщала НАБУ о "конвертах"
Конверт за голос? Нардеп рассказала, сколько платят за нажатие "нужной" кнопки в Раде
Дата публикации
Категория
У женщины трое детей
В Черкасской области погибла 5-месячная девочка, мать которой спала после веселья с друзьями: подробности
Дата публикации
Категория
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"
Дата публикации
Категория
Готовимся к мокрому снегу и ветру
Дождь, мокрый снег и гололед: синоптик предупредил о непогоде в Украине