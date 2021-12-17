Parimatch Ukraine отримала нагороду Best marketing team на Effie Awards Ukraine-2021

У сфері розваг компанії немає рівних.

Маркетингова команда Parimatch Ukraine здобула найвище визнання у сфері реклами за напрямком «Розваги». Імена найкращих маркетинг-команд України-2021 року оголосила Всеукраїнська рекламна коаліція разом із дослідницькою компанією Factum Group Ukraine під час вручення Effie Awards Ukraine-2021.

Спеціально для церемонії Parimatch Ukraine ініціювала номінацію HIT TECH для технологічної реклами та обрала рекламну кампанію майбутнього. Нагороду отримало агентство Bickerstaff за креативну рекламну кампанію для запуску нового фінансового застосування Alfa-Bank Ukraine – Sense SuperApp.

Нагорода знайшла свого героя

«HIT TECH – це премія за рекламну кампанію, яка готова ризикувати та кидати виклик, щоб пробитися через рекламний кластер. Серед номінантів Effie ми побачили це в комунікації нового банківського продукту. Рекламна кампанія пройшла у форматі 360°, об’єднала іміджеву та продуктову комунікацію. Сподіваємось, що цей тренд стане частиною реклами майбутнього, яка згодом стане мейнстримом», – прокоментувала вручення нагороди Альона Кобозєва Head of Communications Parimatch Ukraine.

Призом у номінації стала стилізована кібер-рукавичка як символ зв’язку з технологіями майбутнього, спортом та креативними підходами – саме тим, що є складовою сили команди Parimatch Ukraine. Компанія активно інвестує в український спорт, але у компанії люблять не лише спорт, а й креативні та інноваційні ідеї. Parimatch Ukraine – це легальні розваги, спорт та творчість, які дарують яскраві емоції.

Як раніше повідомляв "Телеграф", компанія Parimatch Ukraine — єдиний легальний букмекер в Україні.