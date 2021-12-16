Ukrainian Gambling Council: "Легальний букмекер у країні поки що один – і це Parimatch Ukraine"

Індустрія гемблінгу в Україні стрімко розвивається.

За рік функціонування легального ринку азартних ігор в Україні лише компанія Parimatch Ukraine отримала ліцензію на провадження букмекерської діяльності в мережі інтернет. Про це свідчать відкриті дані на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе нещодавно повідомив, що загалом за минулий рік ставлення українців до азартних ігор покращало – 51% опитаних у віці 18-34 років та 43,4% громадян віком від 35 до 54 років підтримують хоча б один аргумент на користь легалізації. Повна статистика доступна у результатах соціологічного дослідження «Ставлення українців до гемблінгу», яке проводило агентство InfoSapiens спільно з UGC.

За інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за підсумками 2021 року в Україні видано 50 ліцензій для казино та автоматів, і лише одна – букмекерська – для компанії Parimatch Ukraine. Саме легальні компанії забезпечують надходження податків до державного та місцевих бюджетів, а також гарантують гравцям європейські стандарти розваг, які відповідають усім принципам відповідальної та чесної гри.

На думку експертів, очікується, що наступний рік стане роком активного розвитку індустрії гемблінгу. І хоча прогноз виглядає більш ніж оптимістично, позитивний ефект для економічної системи країни може дати лише легальний ринок азартних ігор.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Parimatch Ukraine підписала Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії щодо антикорупції в Україні.