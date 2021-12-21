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Зимний досуг для всех: на рождественской ярмарке "Николай принимает друзей" на Банковой будет работать бесплатный каток с тренировками для детей с инвалидностью

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Зимний досуг для всех: на рождественской ярмарке "Николай принимает друзей" на Банковой будет работать бесплатный каток с тренировками для детей с инвалидностью Новость обновлена 21 декабря 2021, 10:04

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation продолжает создавать условия для безбарьерного доступа к спорту.

Второй год подряд на праздничной ярмарке, инициированной Офисом Президента Украины, Фонд устанавливает бесплатный каток, который позволит всем киевлянам и гостям столицы приобщиться к зимним видам спорта.

Попасть на каток смогут все желающие, независимо от возраста и умения кататься. Для детей с инвалидностью на катке будут проводиться регулярные инклюзивные тренировки с профессиональным тренером и с участием спортсменов.

«Катание на катке — прекрасное зимнее развлечение, которое должен попробовать каждый. Второй год подряд мы в Parimatch Foundation делаем катание доступным всем желающим. Отдельное внимание уделяем созданию условий для детей с инвалидностью и нарушениями ментального развития. Для них на катке организованы группы для инклюзивных тренировок. Тем самым, мы разрушаем барьеры и стереотипы о том, что зимние виды спорта детям с инвалидностью недоступны», — объясняет директор представительства Фонда в Украине Вадим Мисюра.

Parimatch Foundation продолжает создавать условия для безбарьерного доступа к спорту
Parimatch Foundation продолжает создавать условия для безбарьерного доступа к спорту

Для популяризации активного досуга Фонд будет проводить на катке настоящие шоу с участием известных спортсменов-фигуристов. А любители хоккея смогут поучаствовать в проекте «Тренировки со звездой» и мастер-классах от игроков легендарного киевского хоккейного клуба «Сокол».

Открытие катка состоялось 17 декабря в 18 часов. На открытии посетители увидели зрелищное шоу от взрослых и маленьких фигуристов.

Посещение катка доступно для всех желающих до 14 февраля. Анонсы инклюзивных тренировок и мастер-классов публикуются на странице Parimatch Foundation Ukraine в Facebook.

Для справки:

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году для поддержки устойчивых долгосрочных инициатив и проектов на территории присутствия компании. Деятельность фонда направлена на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров, был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Фонд реализует четыре комплексных программы: «Да, я могу!», «Спортивный наставник», «Новая физическая культура» и Boost4Best.

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#Parimatch Foundation
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