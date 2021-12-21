Зимове дозвілля для всіх: на різдвяному ярмарку "Миколай приймає друзів" на Банковій працюватиме безкоштовна ковзанка з тренуваннями для дітей з інвалідністю

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation продовжує створювати умови для безбарʼєрного доступу до спорту.

Другий рік поспіль на святковому ярмарку, ініційованому Офісом Президента України, Фонд встановлює безкоштовну ковзанку, яка дозволить усім киянам та гостям столиці долучитися до зимових видів спорту.

Потрапити на ковзанку зможуть усі бажаючі, незалежно від віку та вміння кататися. Для дітей з інвалідністю на ковзанці будуть проводитися регулярні інклюзивні тренування з професійним тренером та за участі спортсменів.

«Катання на ковзанці — чудова зимова розвага, яку має спробувати кожен. Другий рік поспіль ми у Parimatch Foundation робимо катання доступним для всіх бажаючих. Окрему увагу приділяємо створенню відповідних умов для дітей з інвалідністю та порушеннями ментального розвитку. Для них на ковзанці організовано групи для інклюзивних тренувань. Тим самим ми руйнуємо барʼєри та стереотипи про те, що зимові види спорту дітям з інвалідністю недоступні», — пояснює директор представництва Фонду в Україні Вадим Місюра.

Parimatch Foundation продовжує створювати умови для безбар’єрного доступу до спорту

Для популяризації активного дозвілля Фонд проводитиме на ковзанці справжні шоу за участі відомих спортсменів-фігуристів. А любителі хокею зможуть взяти участь у проєкті «Тренування із зіркою» та майстер-класах від гравців легендарного київського хокейного клубу «Сокіл».

Відкриття ковзанки відбулось 17 грудня о 18 годині. На відкритті відвідувачі побачили видовищне льодове шоу від дорослих та маленьких фігуристів.

Відвідування ковзанки доступно для всіх охочих до 14 лютого. Щоб дізнаватися про анонси інклюзивних тренувань та майстер-класів, підписуйтеся на сторінку Parimatch Foundation Ukraine у Facebook.

Для довідки:

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, створений Parimatch у 2019 році для підтримки сталих довгострокових ініціатив та проєктів на території присутності компанії. Діяльність фонду спрямована на те, щоб у кожної дитини, незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів, був рівних доступ до навчання та занять спортом. Фонд реалізує чотири комплексні програми: «Так, я можу!», «Спортивний наставник», «Нова фізична культура» та Boost4Best.