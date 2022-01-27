Укр

В России зарубили топором хоккеиста, спортсмен готовился к свадьбе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Паюл Новость обновлена 27 января 2022, 08:24
Владимир Паюл

Трагедия случилась в Казани.

Бывший хоккеист "Реактора" Владимир Паюл, который в 2021 году кардинально поменял свою деятельность и стал риелтором, был убит во время ссоры с квартирантом.

Об этом сообщает trt-tv.ru.

По информации источника, Владимир владел недвижимостью, в которой в качестве квартиранта проживал предполагаемый убийца. Паюл хотел продать свою собственность, а потому потребовал, чтобы мужчина съехал. Между ними возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой хоккеиста зарубили топором. Убийца скрылся, но вскоре его задержали.

Сообщается, что тело обнаружили брат Владимира и его невеста. В ближайший месяц молодой спортсмен планировал сыграть свадьбу. Накануне он вместе со своей девушкой рассылали приглашения на торжество.

Паюл закончил профессиональную карьеру хоккеиста в 2019 году. Он является воспитанник нижнекамского "Нефтехимика". В составе молодежной команды системы "Реактора" брал серебряные медали в Молодежной хоккейной лиге в 2017 году. Затем спортсмен успел поиграть за нефтекамский "Батыр" и белорусские "Брест" и "Барановичи".

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти легендарного советского биатлониста.

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#Россия #Хоккей
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