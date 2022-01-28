"Просто бомба": жена Ярмоленко надела крохотное бикини (фото)

Мать троих детей восхитила сеть.

Жена полузащитника "Вет Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна поделилась горячим снимком в бикини.

Соответствующее фото супруга футболиста опубликовала на своей страничке в Instagram.

На кадрах брюнетка позирует в черном бикини, демонстрируя свою потрясающую фигуру. К слову, Инна — мама троих детей. Вместе с Андреем они воспитывают Ивана, Даниила и Максима. Младшенький родился в 2020 году. Бракосочетание пары состоялось в 2011 году.

"Зависимость от солнца", — коротко подписала снимок Инна.

Инна Ярмоленко в черном бикини

За три часа публикация собрала пару тысяч лайков и десятки комментариев. Подписчики были в восторге от фото и засыпали Инну комплиментами: "Просто бомба", "Фигура огонь", "И это мама троих детей".

Добавим, что Супруга Ярмоленко нередко радует подписчиков горячими снимками.

В текущем сезоне Ярмоленко потерял доверие тренера "Вест Хэма" и крайне редко появляется на поле в стартовом составе. На счету 32-летнего вингера 21 матч, 1 гол и 3 три ассиста в кампании 2021/22. В АПЛ, где "Молотобойцы" занимают 5-е место, украинец отыграл всего 84 минуты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в лондонском клубе передумали на счет Ярмоленко.