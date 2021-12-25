В "Вест Хэме" придумали, где использовать подешевевшего Ярмоленко

Украинский футболист может пригодиться команде.

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, которого, казалось, списали в стане лондонского клуба, все еще может остаться в английской команде.

Об этом сообщает standard.

По информации источника, в "Вест Хэме" передумали прощаться с Ярмоленко, который практически не задействован в играх АПЛ. Дело в том, что "Молотобойцы" с первого места в группе пробились в 1/8 финала Лиги Европы, поэтому команде Дэвида Мойеса необходима ротация в борьбе на нескольких фронтах. В клубе считают, что Андрей, у которого богатый опыт выступлений в еврокубках, может помочь коллективу добиться успехов в ЛЕ, однако в случае предложения с украинцем все же могут попрощаться.

Отметим, в сезоне 2021/22 Ярмоленко редко появляется в стартовом составе. На его счету 16 игр, в которых он отметился одним голом и ассистом. Примечательно, что оба голевые действия 32-летний украинец совершил в Лиге Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко заметно упал в цене. Также подешевел и Александр Зинченко из "Манчестер Сити".