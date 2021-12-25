У "Вест Хемі" придумали, де використати Ярмоленка

Український футболіст може стати в пригоді команді.

Півзахисник "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко, якого, здавалося, списали у стані лондонського клубу, все ще може залишитися в англійській команді.

Про це повідомляє standard.

За інформацією джерела, у "Вест Хемі" передумали прощатися з Ярмоленком, який практично не залучений в іграх АПЛ. Річ у тім, що "Молотобійці" з першого місця в групі пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи, тому команді Девіда Мойєса потрібна ротація у боротьбі на кількох фронтах. У клубі вважають, що Андрій, у якого багатий досвід виступів у єврокубках, може допомогти колективу досягти успіхів у ЛЕ, однак у разі пропозиції з українцем все ж таки можуть попрощатися.

Зазначимо, у сезоні 2021/22 Ярмоленко рідко з’являється у стартовому складі. На його рахунку 16 ігор, у яких він відзначився одним голом та асистом. Примітно, що обидві гольові дії 32-річний українець здійснив у Лізі Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ярмоленко помітно впав у ціні. Також подешевшав і Олександр Зінченко із "Манчестер Сіті".