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Финальный этап Кубка Украины по CS:GO и Dota 2 начался!

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Финальный этап Кубка Украины по CS:GO и Dota 2 начался! Новость обновлена 14 февраля 2022, 12:07

Призовой фонд Кубка составляет 800 тысяч гривен.

Стартовал плей-офф этап Кубка Украины 2022 по CS:GO и Dota 2 – официального киберспортивного турнира, признанного Министерством молодежи и спорта. Финальные матчи проходят с 12 февраля по 17 апреля каждые пятницу, субботу и воскресенье.

Общий призовой фонд Кубка составляет 800 тысяч грн, а титульным партнером является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine.

Федерация киберспорта Украины сообщила, что всего в квалификационном этапе соревнования выступила 401 команда, а в групповой этап прошли 68 коллективов.

В финальном этапе турнира участвуют 16 сильнейших команд в каждой дисциплине.

Все матчи турнира комментирует команда талантов Федерации киберспорта Украины со студии в Днепре. Смотрите украиноязычную трансляцию и поддерживайте участников в сети Twitch: twitch.tv/csgouesf_ua & twitch.tv/dotauesf_ua.

Титульный партнер Кубка Украины 2022 Parimatch Ukraine – ведущая беттинговая компания в мире киберспорта и первый легальный букмекер в Украине.

Как инновационный бренд Parimatch принимает участие в организации турниров по разным дисциплинам киберспорта и является партнером таких выдающихся команд как Team Spirit та HellRaisers.

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