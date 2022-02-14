Фінальна стадія Кубка України з CS:GO та Dota 2 розпочалась!
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Призовий фонд Кубку складає 800 тисяч гривень.
Розпочався плей-оф етап Кубка України 2022 з дисциплін CS:GO та Dota 2 – офіційного кіберспортивного турніру, визнаного Міністерством молоді та спорту. Фінальні матчі проходять з 12 лютого по 17 квітня щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі.
Загальний призовий фонд Кубка складає 800 тисяч грн, а титульним партнером турніру є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine.
Федерація кіберспорту України повідомила, що всього у кваліфікаційному етапі змагання виступила 401 команда, а у груповий етап пройшли 68 колективів.
У фінальному етапі змагань беруть участь 16 найсильніших команд у кожній дисципліні.
Усі матчі турніру коментує команда талантів Федерації кіберспорту України зі студії у Дніпрі. Дивіться україномовну трансляцію чемпіонату від UESF та підтримуйте учасників у мережі Twitch: twitch.tv/csgouesf_ua & twitch.tv/dotauesf_ua .
Титульний партнер Кубка України 2022 Parimatch Ukraine – провідна беттінгова компанія у світі кіберспорту та перший легальний букмекер в Україні.
Як інноваційний бренд Parimatch бере участь в організації турнірів із різних кіберспортивних дисциплін та є партнером таких видатних команд як Team Spirit и HellRaisers.
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