Укр

Делай прогноз и выигрывай игровую футболку Челси!

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Делай прогноз и выигрывай игровую футболку Челси! Новость обновлена 14 февраля 2022, 15:10

Акция продлится до 22 февраля.

Parimatch Ukraine, первый легальный букмекер и официальный беттинг-партнер ФК Челси, запустил акцию. Каждый ее участник гарантированно получает 300 гривен фрибетами на счет. А главный приз – одна из 22 оригинальных игровых футболок Челси. Стать владельцем такой мечтает каждый фанат лондонцев, а получить ее можешь именно ты!

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать три ставки на матчи английской Премьер-лиги (ординар или экспресс) на pm.ua. Каждая ставка должна быть с коэффициентом не менее 1,5 на сумму от 500 гривен.

Акция продлится до 22 февраля, а победителей, которые получат эксклюзивные футболки Челси, объявят 25 февраля. Участвуй в розыгрыше, делай прогнозы на АПЛ и зарубись за футболку Челси!

Напомним, что сейчас в Англии идет борьба за чемпионство. За первое место борются Манчестер Сити, Ливерпуль и Челси. К тому же в АПЛ выступает сразу три украинца: Зинченко (Манчестер Сити), Ярмоленко (Вест Хэм) и Миколенко (Эвертон). Не пропусти зрелищные матчи и выигрывай призы от Parimatch Ukraine.

Теги:
#Футбол #ФК Челси
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