Parimatch завершил отзыв франшизы из России на юридическом и техническом уровнях

Анонсированный ранее отзыв франшизы Parimatch из РФ окончен, а любое сотрудничество с РФ прекращено. Россия отключена от софта Parimatch Tech и не имеет права использовать бренд Parimatch ни в каких форматах и ни на каких платформах. Это не ребрендинг или рестайлинг.

По состоянию на 26 марта 2022 года завершены все юридические и технические процессы, необходимые для окончательного отзыва франшизы Parimatch из России.

Это означает полный запрет на использование рекламных материалов, символики, цветов, глобальных амбассадоров и слоганов Parimatch на территории РФ, а также запрет использования символики для локальных амбассадоров. Кроме того, РФ была отключена от всех эксклюзивных и общих технологических решений холдинга Parimatch Tech. Другими словами, платформа Parimatch в России больше не работает.

Из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину Наблюдательный совет международной холдинговой компании Parimatch Tech еще в феврале принял решение отозвать франшизу на использование бренда и технологических решений Parimatch на территории РФ, а 1 марта 2022 года начался процесс вывода бренда. Этому предшествовала подготовка всех необходимых пакетов документов и направление их в ООО "Бетринг", которое использовало торговую марку Parimatch согласно договору франшизы.

"Война, развязанная Россией против государства и народа Украины, сделала неприемлемым для нас использование бренда и технологических решений Parimatch Tech на территории РФ. Мы остановили поддержку на уровне операционных и технических процессов, а также отозвали возможность использования бренда Parimatch", – заявил Роман Сиротян, co-CEO Parimatch Tech.

"Принятое Наблюдательным советом решение о выходе бренда Parimatch с российского рынка реализовано на всех уровнях. Теперь любое присутствие Parimatch в РФ будет нарушением интеллектуальных прав. Это не ребрендинг или рестайлинг. Это полное отключение от франшизы. У нас нет никаких связей и отношения к дальнейшей деятельности компании ООО "Бетринг", – прокомментировал Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.