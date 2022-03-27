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Parimatch завершив відкликання франшизи з Росії на юридичному та технічному рівнях

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Parimatch завершив відкликання франшизи з Росії на юридичному та технічному рівнях Новина оновлена 27 березня 2022, 09:35

Раніше анонсоване відкликання франшизи Parimatch з Росії закінчено, а будь-яка співпраця припинена. Росія відключена від софту Parimatch Tech і не має права використовувати бренд Parimatch у жодних форматах та на жодних майданчиках. Ніякого ребрендингу чи рестайлінгу.

Станом на 26 березня 2022 року завершені всі юридичні та технічні процеси, необхідні для остаточного відкликання франшизи Parimatch із Росії.

Це означає повну заборону на використання рекламних матеріалів, символіки, кольорів, глобальних амбасадорів і слоганів Parimatch на території РФ, а також заборону використання символіки для локальних амбасадорів. Крім того, РФ була відключена від усіх ексклюзивних та загальних технологічних рішень холдингу Parimatch Tech. Тобто, платформа Parimatch у Росії більше не працює.

Через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, Наглядова рада міжнародної холдингової компанії Parimatch Tech ще в лютому прийняла рішення відкликати франшизу на використання бренду та технологічних рішень Parimatch на території РФ, а 1 березня 2022 року почався процес виведення бренду. Цьому передувала підготовка всіх необхідних пакетів документів та направлення їх до ТОВ "Бетрінг", що використовувало торгову марку Parimatch згідно з договором франшизи.

"Війна, розв'язана Росією проти держави та народу України, зробила неприйнятним для нас використання бренду та технологічних рішень Parimatch Tech на території РФ. Ми зупинили підтримку на рівні операційних та технічних процесів, а також відкликали можливість використання бренду Parimatch", – заявив Роман Сиротян, co-CEO Parimatch Tech.

"Прийняте Наглядовою радою рішення про вихід бренду Parimatch із російського ринку втілене на всіх рівнях. Відтепер будь-яка присутність Parimatch у РФ буде порушенням інтелектуальних прав. Це не ребрендинг або рестайлінг, це повне відключення від франшизи. Ми не маємо жодних зв'язків і відношення до подальшої діяльності компанії ТОВ "Бетрінг", – прокоментував Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

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