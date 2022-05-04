Ставки на любой вкус – на Vbet

БК Vbet – международная букмекерская компания, пришедшая на украинский рынок и в момент захватившая лидерство. В первую очередь этого удалось достичь благодаря серьезным маркетинговым ходам (акции, разнообразие игры, профессиональная поддержка и т.д.). Компания стала спонсором ряда украинских футбольных клубов и сборной Украины, в частности. Этот шаг сделал этот бренд одним из самых известных среди всех конкурентов. Благодаря новым изменениям в законодательстве игроки могут играть не только в сфере беттинга, но и в казино, покер, слоты, колесо фортуны. Не все БК предлагают весь перечень из доступных игр, а из Вибета можно выбирать любимое направление без ограничений, что добавляет этой конторе некоторое преимущество.

Сайт

Игровой сайт выполнен в простом виде, однако имеет весь современный и понятный функционал. Все подразделы размещены на видном месте. Для удобства можно поменять язык (украинский, русский, английский). Даже впервые зайдя на сайт, можно отыскать необходимую вкладку интуитивно. Кроме игры на портале можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, посмотреть трансляцию матчей, результаты прошедших событий и календарь будущих. Клиентам предлагается партнерская программа, а некоторые могут даже найти работу в разделе "вакансии".

Поддержка

Компания предлагает современную поддержку игроков. Операторы работают 24/7 и отвечают по разным каналам связи (телефону, электронной почте и внутреннему онлайн чату).

Платежные методы

Учитывая легальный статус конторы, выбор платежных методов на сайте ограничен банковскими картами и некоторыми электронными кошельками. Однако эта проблема всех БК и на фоне конкурентов Vbet не выделяется.

Игры

На первом месте – бетинг. Игроки могут сделать ставки на более 50 видов спорта (футбол, баскетбол, теннис, хоккей, киберспорт и прочее). Кроме Лиги Чемпионов доступны такие непопулярные направления как: чемпионаты Египта, Эфиопии, Сальвадора и другие).

Кому этого мало, всегда есть возможность поиграть в дополнительные игры:

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Акции

Чтобы привлечь внимание и расширить базу игроков, компания предлагает выгодные акции новым и постоянным игрокам. Каждое предложение имеет свою направленность в зависимости от игры:

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