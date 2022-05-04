Ставки на будь-який смак – на Vbet

БК Vbet – міжнародна букмекерська компанія, яка прийшла на український ринок і в момент захопила лідерство. Насамперед цього вдалося досягти завдяки серьезним маркетинговим ходам (акції, різноманіття гри, професійна підтримка, та інше). Компанія стала спонсором для ряду українських футбольних клубів та збірної України зокрема. Цей крок зробив цей бренд одним з найпівзнаваємишим серед усіх конкурентів. Завдяки новим змінам у законодавстві гравці мають можливість грати не тільки у сфері беттінгу, а й у казино, покер, слоти, колесо фортуни. Не всі БК пропонують увесь перелік з доступних ігор, а з Вибет можна обирати улюблений напрямок без обмежень, що додає цій конторі деяку перевагу.

Сайт

Ігровий сайт виконано в простому вигляді, проте він має увесь сучасний та зрозумілий функціонал. Усі підрозділи розміщені на видному місці. Для зручності можно поміняти мову (українська, російська, англійська). Навіть вперше зайшовши на сайт, можна віднайти необхідну вкладку інтуїтивно. Крім гри на порталі можна віднайти відповіді на поширені питання, подивитись трансляцію матчів, результати минулих подій, та календар майбутніх. Клієнтам пропонується партнерська програма, а деякі навіть можуть знайти роботу у розділі "вакансії".

Підтримка

Компанія пропонує сучасну підтримку гравців. Оператори працюють 24/7 та відповідають по різним каналам зв'язку (телефону, електронній пошті та внутрішньому онлайн чаті).

Платіжні методи

Враховуючи легальний статус контори вибір платіжних методів на сайті обмежений банківськими картами та деякими електронними гаманцями. Проте це проблема усіх БК і на фоні конкурентів Vbet не виділяється.

Ігри

На першому місці бетінг. Гравці мають змогу поставити на більш ніж 50 видів спорту (футбол, баскетбол, теніс, хокей, кіберспорт та інше). Окрім Ліги Чемпіонів доступні також такі непопулярні напрямки як: чемпіонати Єгипту, Ефіопії, Сальвадору та інші).

Кому цього замало, завжди є можливість пограти в додаткові ігри:

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Акції

Щоб привернути увагу та розширити базу гравців компанія пропонує вигідні акції новим та постійним гравцям. Кожна пропозиція має свою направленість в залежності від гри:

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