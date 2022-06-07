Аналитики опять не верят в сборную Украины: прогноз на матч с Ирландией
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Сборная Украины — опять аутсайдеры
После тяжело матча в Кардиффе, в котором национальная команда уступила сборной Уэльса со счетом 1:0, "Желто-синие" стартуют в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Букмекеры не сулят ничего хорошего подопечным Александра Петракова в игре против Ирландии.
Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.
Сборная Ирландии в рамках матча первого тура группы 1 в дивизионе B в среду, 8 июня, сыграет домашний поединок с Украиной. По мнению специалистов. хозяева встречи являются безоговорочными фаворитами игры. На их успех можно сделать ставку с коэффициентом 2,41. Шансы украинцев оценивается коэффициентом 3,30, а ничья — 3,15. При этом аналитики считают счет 1:1 — самым вероятным исходом поединка (коэффициент 6,30).
Прогноз букмекеров на матч Ирландия — Украина (данные за 7 июня)
- Пари-Матч: (победа Ирландии 2,41 — ничья 3,15 — победа Украины 3,30)
Напомним, параллельно состоится еще один поединок в этой группе — Шотландия сыграет дома с Арменией. Именно с Шотландией "Желто-синие" справились в полуфинале европейского отбора на ЧМ-2022 (1:3). Добавим, что букмекеры были не на стороне Украины ни в матче с шотландцами, ни в игре с Уэльсом.
Ранее сообщалось, где посмотреть игру Ирландия — Украина в прямом эфире.