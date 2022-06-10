Укр

Сбор для ВСУ закрыли досрочно благодаря звонку за миллион

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Сбор для ВСУ закрыли досрочно благодаря звонку за миллион Новость обновлена 10 июня 2022, 15:02

С финальным донатом от Parimatch сбор на установку для сбивания вражеских дронов завершился досрочно

В первый день лета благотворительный фонд KOLO и DOU.ua запустили сбор на маленькое ПВО для бригады штурмовой пехоты. 7+ млн гривен ИТ-сообщество собрало за 8 дней. Сбор был закрыт досрочно благодаря одному телефонному звонку и разовому донату в 1 млн гривен от бренда Parimatch.

"ИТ-сообщество не жалеет ресурсов и делает все возможное, чтобы приблизить нашу общую победу. С первых дней войны Parimatch оказывает гуманитарную помощь и обеспечивает амуницией тех, кто защищает Украину в рядах ВСУ и ТрО. Часть наших сотрудников также вступила в ряды военных, другие же защищают информационный и экономический фронт. Узнав, что подразделение из 30 айтишников собирает деньги на редкую установку, без колебаний решили приобщиться к сбору. Рады быть частью сплоченного украинского ИТ-сообщества", — отметила СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

На собранные средства KOLO планирует купить установку SKY CTRL. Эта система видит мелкие летающие объекты в своем радиусе и реагирует на них даже ночью. По сути, это "микро ПВО" глушит и сбивает с курса вражеские дроны весом 20-30 кг, на которые невозможно или жалко использовать ракеты.

"Мы с командой уже готовим документы, чтобы как можно быстрее доставить анти-дрон систему на фронт. Есть информация, что она станет первой в своем классе. Круто делать такие проекты и иметь надежного партнера, понимающего ценность времени. Приветствуем команду Parimatch в нашем клубе "КОЛОС поддержки Украинской Армии"", — говорит Сергей Бережной, кофаундер КОLO.

Рады быть частью сообщества КОLO и делаем вместе все возможное, чтобы приблизить Украину к победе!