Збір для ЗСУ закрили достроково завдяки дзвінку за мільйон

З фінальним донатом від Parimatch збір на установку для збивання ворожих дронів завершився достроково.

В перший день літа благодійний фонд KOLO та DOU.ua запустили збір на "маленьке ППО" для бригади штурмової піхоти. 7+ млн гривень ІТ-спільнота зібрала за 8 днів. Збір закрили достроково завдяки одному телефонному дзвінку та разовому донату в 1 млн грн від бренду Parimatch.

"ІТ-спільнота не шкодує ресурсів та робить усе можливе, аби наблизити нашу спільну перемогу. Від перших днів війни Parimatch надає гуманітарну допомогу та забезпечує амуніцією тих, хто захищає Україну у лавах ЗСУ та ТрО. Частина наших співробітників також вступила в лави військових, інші – боронять інформаційний та економічний фронт. Дізнавшись, що підрозділ з 30 айтівців, потребують допомоги у вигляді рідкісної установки, без вагань вирішили долучитися до збору коштів. Раді бути частиною згуртованої української ІТ-спільноти", — відзначила СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

На зібрані кошти KOLO планує придбати установку SKY CTRL. Ця система майже стовідсотково бачить будь-які дрібні літаючі об’єкти у своєму радіусі та реагує на них навіть вночі. По суті, це "мікро ППО" для заглушки та збиття з курсу ворожих дронів вагою 20-30 кг, на які шкода або неможливо використовувати ракети чи інші засоби.

"Ми з командою вже готуємо документи, аби якнайшвидше доставити анті-дрон систему на фронт. Є інформація, що вона стане першою у своєму класі. Круто робити такі проєкти та мати надійного партнера, що розуміє цінність часу. Вітаємо команду Parimatch у нашому клубі "КОЛОсів підтримки Української Армії"", — говорить Сергій Бережной, кофаундер КОLO.

Раді бути частиною спільноти КОLO і робимо разом усе можливе, щоб наблизити Україну до перемоги!