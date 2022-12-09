ЧМ-2022. Хорватия – Бразилия: смогут ли "клетчатые" остановить Неймара и Ко?

1/4финала. Аль-Райан. Стадион "Эдюкейшн Сити". 17.00 Трансляция: "Общественное" и MEGOGO. LIVE-трансляция: Parimatch Ukraine

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Кризисный этап для главного претендента на титул

Бразильцы танцуют, бьют рекорды и увлекают своей игрой. Хорваты пользуются фантастическим фартом и молятся на Доминика Леваковича. С первого взгляда в этой четвертьфинальной паре все ясно, но могут быть нюансы.

В ¼ Хорватия и Бразилия прошли по-разному. Европейцы играли против Японии, дотянули до серии пенальти, которую выиграли благодаря действиям своего голкипера. 120 минут для возрастных игроков "клетчатых" — ощутимое испытание, и времени на восстановление требует. Южноамериканцы вошли в восьмерку лучших танцевальными па от Винни Джуниора, Неймара, Ришарлисона и Лукаса Пакеты за 36 минут матча 1/8 против Южной Кореи, параллельно зафиксировав новые данные в истории чемпионатов мира. Во-первых, Бразилия стала первой сборной в истории, задействовавшей всех 26 игроков по ходу турнира. Далее бразильцы обогнали Германию по голам на ЧМ в истории, и теперь у них 236 против 232 от Бундестим. Тиагу Силва, отдав голевой пас на Ришарлисона, стал самым возрастным автором ассиста в истории ЧМ (38 лет 74 дня). Ну, а Неймару осталось забить один гол, чтобы догнать рекорд Пеле по голам за Бразилию.

Бразилия – на ходу, Бразилия – главный претендент на Кубок мира. Но. После 2002 года, когда бразильцы последний раз брали титул, они трижды из четырех случаев вылетели из турнира на этапе четвертьфинала. Так было в 2006-м, 2010-м и 2018-м. Только на домашнем чемпионате мира бразильцы смогли выйти в полуфинал, где произошли те самые 1:7 от Германии. И сейчас было бы уместно говорить о пропасти между уровнем Бразилии и Хорватии, если бы не статистика балканцев. Они вышли в плей-офф чемпионата мира только в третий раз в истории. Но в обоих предыдущих случаях были в призах – в 1998-м завоевали бронзу, а в 2018-м – серебро.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine уверены, что именно Бразилия станет первым полуфиналистом турнира. На проход дальше Неймара и Ко выставлен коэффициент 1.18, в то время как шансы хорватов на ½-гу расценивают как 5.40 до 1. При этом все должно определиться в основное время, хотя ожидается игра средней результативности, а самый вероятный счет матча – 0:2. Коэффициент на такой результат – 6.2.

Статистика предыдущих встреч

Хорватия и Бразилия встречались между собой четырежды. Дважды – в товарищеских матчах, еще дважды на чемпионатах мира 2006-го и 2014-го годов. На Мундиале в Германии команды попали в одну группу, и основа бразильцев на матч второго тура была звездная: Деда, Роберто Карлос, Роналдиньо, Кака и Роналдо. Итог – победа Бразилии 1:0. Действующие тогда чемпионы мира вышли в плей-офф с первого места, а Хорватия не преодолела барьер групповой стадии. В 2014 году команды снова встретились на групповом этапе, но статус встречи был особенный – это был матч-открытие домашнего для Бразилии чемпионата мира. Хозяева победили – 3:1. В последний раз будущие соперники играли в 2028-м, голы Неймара и Фермино принесли успех бразильцам.

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