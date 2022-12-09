ЧС-2022. Хорватія - Бразилія: чи зможуть "картаті" зупинити Неймара і Ко?

1/4фіналу. Аль-Райян. Стадіон "Едюкейшн Сіті". 17.00 Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO. LIVE-трансляція: Parimatch Ukraine

Найбільший інвестор у розвиток українського спорту Parimatch Ukraine дарує унікальну можливість слідкувати за чемпіонатом світу 2022 у LIVE-режимі. Parimatch пропонує безкоштовну аудіотрансляцію всіх матчів Мундіалю!

Кризовий етап для головного претендента на титул

Бразильці танцюють, б’ють рекорди та захоплюють своєю грою. Хорвати досі користуються фантастичним фартом та молються на Домініка Леваковича. З першого погляду в цій чвертьфінальній парі все зрозуміло, але можуть бути нюанси.

В ¼ Хорватія та Бразилія пройшли по-різному. Європейці грали проти Японії, дотягнули до серії пенальті, яку виграли завдяки діям свого голкіпера. 120 хвилин для вікових гравців "картатих" — відчутне випробування, і часу на відновлення потребує. Південно-американці увійшли в вісімку найкращих танцювальними па від Віні Джуніора, Неймара, Рішарлісона та Лукаса Пакети за 36 хвилин матчу 1/8ї проти Південної Кореї, паралельно зафіксувавши нові дані в історії чемпіонатів світу. По-перше, Бразилія стала першою збірною в історії, хто задіяв всіх 26 гравців по ходу турніру. Далі бразильці обігнали Німеччину за голами на ЧС в історії, і тепер мають їх 236 проти 232 від Бундестім. Тіагу Сілва, віддавши гольовий пас на Рішарлісона, став найстаршим автором асисту в історії ЧС (38 років 74 дні). Ну, а Неймару лишилося забити один гол, щоб наздогнати рекорд Пеле за голами за Бразилію.

Бразилія – на ходу, Бразилія – головний претендент на Кубок світу. Але. Після 2002 року, коли бразильці востаннє брали титул, вони тричі із чотирьох випадків вилетіли з турніру на етапі чвертьфіналу. Так було 2006-го, 2010-го та 2018-го. Тільки на домашньому чемпіонаті світу бразильці змогли вийти у півфінал, де сталися болючі 1:7 від Німеччини. І зараз було б доречно говорити про прірву між рівнем Бразилії та Хорватії, якби не статистика балканців. Вони вийшли в плей-офф чемпіонату світу лише втретє в історії. Але в обох попередніх випадках були в призах – 1998-го завоювали бронзу, а 2018-го — срібло.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine впевнені, що саме Бразилія стане першим півфіналістом турніру. На прохід далі Неймара і Ко виставлений коефіцієнт 1.18, в той час, як шанси хорватів на ½-гу розцінюють, як 5.40 до 1. При цьому все має визначитися в основний час, хоча очікується гра середньої результативності, а найімовірніший рахунок матчу – 0:2. Коефіцієнт на такий результат – 6.2.

Статистика попередніх зустрічей

Хорватія та Бразилія зустрічалися між собою чотири рази. Двічі – у товариських матчах, та ще двічі на чемпіонатах світу 2006го та 2014го років. На Мундіалі в Німеччині команди потрапили в одну групу, і основа бразильців на матч другого туру була зіркова: Діда, Роберто Карлос, Роналдіньо, Кака та Роналдо. Підсумок – перемога Бразилії 1:0. Чинні тоді чемпіони світу вийшли в плей-офф з першого місця, а Хорватія не подолала бар'єр групової стадії. У 2014-му році команди знову зустрілися на груповому етапі, але статус зустрічі був особливий – це був матч відкриття домашнього для Бразилії чемпіонату світу. Господарі перемогли — 3:1. Востаннє майбутні суперники грали у 2028му, голи Неймара та Ферміно принесли успіх бразильцям.

Почути емоції матчу Хорватія — Бразилія можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Тож готуємося до красивої гри, обирай своїх улюбленців та заряджай на чемпіонат світу 2022 разом з Parimatch Ukraine!