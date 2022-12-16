Освобожденный из плена арбитр обратился к Зеленскому из-за давления на УАФ: "неужели мы воевали, чтобы стать копией Беларуси?"

Кубряк призвал президента Украины защищать наше государство не только от внешнего врага, но и от разрушающих его изнутри

Врач — доброволец, нейрохирург и арбитр УАФ, проведший почти полгода в российском плену, Дмитрий Кубряк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он перечислил факты давления на Украинскую ассоциацию футбола, в частности и со стороны силовики, и призвал Зеленского вмешаться. Об этом Кубряк написал на своей странице Facebook.

"Друзья! Это — Мариуполь.. И таким был каждый день в этом аду. Бункер с госпиталем, попадание авиабомбы, погибшие, но вечно живые Герои, отдавшие свои жизни ради нашего с вами будущего.

Впоследствии Еленовка, почти полгода плена с единственной мечтой о возвращении в Украину. И все это ради чего? Неужели ради того, чтобы в разгар незавершенной войны, когда на передовой ведутся кровавые бои за нашу Свободу, силовики в лучших традициях времен Януковича, устраивали "охоту на ведьм", давили на политических оппонентов, а против несогласных открывали уголовные дела, прикрываясь двумя буквами. "ОП"?

Ребята, вы серьезно? А может быть на передовую? Может ли мы сражаемся за то, чтобы стать лучшей копией Беларуси, когда оппонентов преследуют и арестовывают?

Разве мы за это стояли в Мариуполе? Поэтому объясните мне, почему в разгар войны, когда наша несгибаемая страна всеми силами пытается противостоять российской агрессии, когда ежедневно гибнут наши соотечественники, силовики занимаются запугиванием руководителей региональных центров Украинской ассоциации футбола? По чьим указаниям против всех членов Исполкома УАФ возбуждены уголовные дела? Кто убивает независимость украинского футбола, спуская "сверху" позорные инструкции, как проводить сфальсифицированный конгресс и кого выбирать футбольным "лукашенко"?", — отметил он.

Кубряк призвал президента Украины Зеленского защищать наше государство не только от внешнего врага, но и от разрушающих его изнутри.

"Господин Президент! Такие, как я, выжили и вернулись, чтобы Украина победила в этой войне и никогда, слышите, никогда в нашей стране не происходили описанные выше явления, которые возможны только на территории беззакония, какой является российская федерация!

Уверен, у вас нет аргументов этому возразить. Поэтому призываю Вас защищать наше государство не только от внешнего врага, но и от тех, кто разрушает его изнутри.

Вместе к победе! Слава ВСУ! Слава Украине!", — написал он.

Напомним, что уголовное дело недавно было возбуждено против всех членов Исполкома УАФ, чтобы те дали свои подписи для проведения незаконных выборов нового президента Ассоциации.

Также напомним, что на попытки организации нелегитимных выборов, по словам журналиста Михаила Спиваковского, в УЕФА реагируют очень критично и предупреждали Андрея Шевченко не идти таким путем к власти в УАФ.