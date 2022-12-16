Звільнений з полону арбітр звернувся до Зеленського через тиск на УАФ: "невже ми воювали, щоб стати копією Білорусі?"

Кубряк закликав президента України боронити нашу державу не лише від зовнішнього ворога, але й від тих, хто руйнує її зсередини

Лікар — доброволець, нейрохірург та арбітр УАФ, який провів майже пів року в російському полоні, Дмитро Кубряк звернувся до президента України Володимира Зеленського. Він перелічив факти тиску на Українську асоціацію футболу, зокрема, і збоку силовики, та закликав Зеленського втрутитися. Про це Кубряк написав на своїй сторінці Facebook.

"Друзі! Це — Маріуполь.. І таким був кожен день у цьому пеклі. Бункер з госпіталем, влучання авіабомби, загиблі, але вічно живі Герої, які віддали свої життя заради нашого з вами майбутнього.

Згодом Оленівка, майже півроку полону з єдиною мрією про повернення в Україну. І все це заради чого? Невже заради того, щоб у розпал незавершеної війни, коли на передовій ведуться криваві бої за нашу Свободу, силовики у кращих традиціях часів Януковича, влаштовували "полювання на відьом", тисли на політичних опонентів, а проти незгодних відкривали кримінальні справи, прикриваючись двома літерами: "ОП"?

Хлопці, ви серйозно? А може на передову? Чи може ми воюємо за те, аби стати кращою копією Білорусі, коли опонентів переслідують і арештовують?

Хіба за це ми стояли в Маріуполі? Тому поясніть мені, чому у розпал війни, коли наша незламна країна усіма силами намагається протистояти російській агресії, коли щодня гинуть наші співвітчизники, силовики займаються залякуванням керівників регіональних осередків Української асоціації футболу? За чиїми вказівками проти всіх членів Виконкому УАФ відкрито кримінальні справи? Хто вбиває незалежність українського футболу, спускаючи "згори" ганебні інструкції, як проводити сфальшований конгрес і кого обирати футбольним "лукашенко"?", — зазначив він.

Кубряк закликав президента України Зеленського боронити нашу державу не лише від зовнішнього ворога, але й від тих, хто руйнує її зсередини.

"Пане Президенте! Такі, як я, вижили та повернулися , аби Україна перемогла в цій війні і ніколи, чуєте, ніколи у нашій країні не відбувалися описані вище явища, які можливі тільки на території беззаконня, якою є російська федерація!

Впевнений, у Вас немає аргументів цьому заперечити. А тому закликаю Вас боронити нашу державу не лише від зовнішнього ворога, але й від тих, хто руйнує її зсередини.

Разом до перемоги! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — написав він.

Нагадаємо, що кримінальну справу нещодавно відкрили проти всіх членів Виконкому УАФ, аби ті дали свої підписи задля проведення незаконних виборів нового президента Асоціації.

Також нагадаємо, що на спроби організації нелегітимних виборів, за словами журналіста Михайла Співаковського, в УЄФА реагують дуже критично і попереджали Андрія Шевченка не йти таким шляхом до влади в УАФ.