Против президента УАФ Андрея Павелко продолжается дорогостоящая заказная кампания в телеграмм (ФОТО)

Телеграмм-каналы с миллионной аудиторией практически одновременно запускают одинаковые тексты, направленные на дискредитацию президента УАФ Андрея Павелко

Такой вывод можно сделать, если проанализировать содержание нескольких крупных каналов.

Интересно, что содержание сообщений абсолютно идентично. Оно сводится к попыткам представить Павелко в негативном свете, в частности, обвинить в якобы затягивании судебных процессов или даже в том, что ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможности исключения из организаций из-за фактов давления на УАФ.

Следует отметить, что в прошлом году те же каналы точно таким же способом — с разницей в несколько минут — также публиковали сообщения против Павелко, других представителей УАФ и юристов Ассоциации.

По информации журналиста Александра Сажко, такие сообщения размещаются на платной основе и стоят они дорого.

Издание Delo обращало внимание на то, что в кампании против президента УАФ Павелко принимали участие тг-каналы из агентурной сети спецслужб РФ. В частности, "Резидент", "First Новости Войны" и другие. Некоторые из этих каналов еще в 2021 году СБУ называла частью российской "сетки", раскинутой спецслужбами РФ.