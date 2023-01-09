Проти президента УАФ Андрія Павелка триває дороговартісна замовна кампанія у телеграм (ФОТО)

Телеграм-канали з мільйонною аудиторією практично одночасно запускають однакові тексти, спрямовані на дискредитацію президента УАФ Андрія Павелка

Такий висновок можна зробити, якщо проаналізувати зміст декількох крупних каналів.

Цікаво що зміст дописів абсолютно ідентичний. Він зводиться до спроб представити Павелка в негативному світлі, зокрема, звинуватити у нібито затягуванні судових процесів чи навіть в тому, що ФІФА і УЄФА попередили Україну про можливість виключення з організацій через факти тиску на УАФ.

Слід зазначити, що минулого року, ті ж канали у точно такий самий спосіб — з різницею у кілька хвилин — також публікували дописи проти Павелка, інших представників УАФ та юристів Асоціації.

За інформацією журналіста Олександра Сажка, такі дописи розміщуються на платній основі і коштують вони дорого.

Видання Delo звертало увагу, що у кампанії проти президента УАФ Павелка брали участь тг-канали із агентурної мережі спецслужб РФ. Зокрема, "Резидент", "First Новости Войны" та інші. Деякі з цих каналів ще у 2021 році СБУ називала частиною російської "сітки", яку розкинули спецслужби РФ.