Миллионер Собуцкий "воюет под Бахмутом" в Норвегии (фото)

Владелец компании "Агробизнес" и одноименного футбольного клуба, миллионер Олег Собуцкий, рассказывавший в интервью о своих якобы воинственных подвигах на бахмутском направлении, в действительности оказался в Норвегии. Об этом свидетельствует соответствующее фото, опубликованное украинским футболистом Андреем Воробеем.

В сообщении к снимку на русском языке указано, что "делегацию сборной ветеранов Украины вместе с временно поверенной в делах Украины в Норвегии Лилией Гончаревич принял Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм".

На фото есть и Олег Собуцкий, который еще на прошлой неделе в интервью для СМИ рассказывал, как "воюет на бахмутском направлении", как его обстреливали россияне, и как он из-под пуль не смог спасти раненого ребенка.

Однако, получается, что вернуться с фронта, Собуцкий, в отличие от обычных военных, может, когда ему вздумается, и также может даже выехать за пределы Украины, несмотря на то, что якобы был мобилизован в ряды ВСУ.

Поэтому в каком статусе Собуцкий находился на востоке и находился ли он там вообще — непонятно.

Интересен также тот факт, что Министру обороны Норвегии была вручена футбольная форма ветеранской украинской сборной с логотипом частной компании Собуцкого "Агробизнес", которая не является спонсором ветеранской сборной.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, тоже публиковавший немало фотографий в военной форме и якобы близ горячих точек, засветился в Таиланде. После этого его исключили из партии.