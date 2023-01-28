Мільйонер Собуцький "воює під Бахмутом" у Норвегії (фото)

Власник компанії "Агробізнес" та однойменного футбольного клубу, мільйонер Олег Собуцький, який розповідав в інтерв’ю про свої нібито войовничі подвиги на бахмутському напрямку, насправді виявився в Норвегії. Про це свідчить відповідне фото, опубліковане українським футболістом Андрієм Воробеєм.

У дописі до знімку російською мовою вказано, що "делегацію збірної ветеранів України разом з тимчасово повіреною у справах України в Норвегії Лілією Гончаревич прийняв Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам".

На фото є і Олег Собуцький, який ще минулого тижня в інтерв'ю для ЗМІ розповідав, як "воює на бахмутському напрямку", як його обстрілювали росіяни, та як він з-під куль не зміг врятувати поранену дитину.

Однак, виходить, що повернутися з фронту, Собуцький, на відміну від звичайних військових, може коли йому заманеться, і також може навіть виїхати за межі України, попри те, що був нібито ж мобілізований у лави ЗСУ.

А тому у якому статусі Собуцький перебував на сході та чи перебував він там взагалі — не зрозуміло.

Цікавим також є і той факт, що Міністру оборони Норвегії була вручена футбольна форма ветеранської української збірної із логотипом приватної компанії Собуцького "Агробізнес", яка не є спонсором ветеранської збірної.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який теж публікував чимало фотографій у військовій формі і нібито поблизу гарячих точок, засвітився в Таїланді. Після цього його виключили з партії.