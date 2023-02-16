"Шахтер" — "Ренн": в Лигу Европы без Мудрика, но с амбициями

Букмекеры считают французов фаворитами противостояния

Выход украинского "Шахтера" в евровесну из группы Лиги чемпионов – это уже особое достижение, учитывая, что "горняки" вынужденно попрощались с легионерами и до сих пор не получили внятного ответа на свои запросы по контрактам игроков от УЕФА. Пока Тете, Винисиус Тобиас, Манор Соломон и другие лидеры, на которых до последнего сезона держались "горняки", самостоятельно устраивали карьеры в европейских клубах, "Шахтер" Зубкова, Шведа и Трубина удивлял Европу. Ожидать плей-офф ЛЧ в такой ситуации было бы слишком смело, но продолжение еврокубковой истории в Лиге Европы команда Йовичевича заслужила 100%.

Кем заменят Мудрика?

Одним из героев осенней европейской кампании "оранжево-черных", безусловно, стал Михаил Мудрик. Его голы, передачи и спринты на пол-поля попадали во все футбольные репорты и паблики. Такой промо-кампанией "Шахтер" воспользовался по полной. 100 млн евро, настоящая трансферная драма, но Мудрик в Лондоне и дальше будет зажигать в футболке "Челси". Равноценной замены "Шахтер", конечно, не нашел, и в весеннюю часть сезона вступает без своей главной движущей и креативной силы. Среди потерь – и Сергей Кривцов. Опытный защитник отправился в "Майами", его место должен занять старый знакомый Ярослав Ракицкий. "Горняки" зимой подписали и несколько новичков, но увидеть их в полной боевой готовности пока не удалось. Контрольные поединки "Шахтера" — это попытки Йовичевича вылепить новую команду, наиграть связки, поэтому состояние игроков, как и результаты матчей, не следует считать показательными. Обновленную команду мы увидим уже в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Соперник — "Ренн", та же команда, которая осенью играла в одной группе ЛЕ с киевским "Динамо", и дважды обыграла "бело-голубых" (2:1 дома и 0:1 на выезде).

"Ренн": обновленный склад и качели в Лиге 1

Хотя "Ренн" не является топ-клубом даже по меркам Франции, команда не проиграла ни одного матча в квартете В и финишировала второй сразу за "Фенербахче". Для бретонцев это только второй выход в плей-офф Лиги Европы в истории. В сезоне 2018/19 команда прошла "Бетис" в 1/16 финала, а дальше – их остановил "Арсенал". К матчу с "Шахтером" команда Женезе подходит обновленно по сравнению с их осенней еврокубковой кампанией. В заявке клуба на ЛЕ сразу 8 новых игроков, среди которых 22-летний экс-защитник "Тоттенхема" Джед Спенс и выступавший за "Лион" камерунский нападающий Карл Токо-Экамби.

Однако результаты "Ренна" в чемпионате пока не слишком впечатляющие. Да, в январе бретонцы победили ПСЖ с новоиспеченным чемпионом мира Месси в составе, но назвать их игру стабильной сейчас сложно. Если до перерыва на Мундиаль "Ренн" выдал беспроигрышную серию из 17 матчей во всех турнирах, то после возобновления чемпионата команда проиграла три из 7 поединков Лиги 1. При этом бретонцы держатся в топ-5 турнирной таблицы.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Титульный партнер "Шахтера" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил, кто из этой пары может пройти в 1/8 финала. И перед первым матчем эксперты считают более высокими шансы "Ренна" — 1.50 к 1. Коэффициент на проход дальше "горняков" — 2.60. Что касается варшавского матча, то и здесь коэффициенты в пользу французской команды. Поставить на триумф "красно-черных" можно с котировкой 2.28, тогда как победа "горняков" идет по курсу 3.10. Ничья уходит с кефом 3.45.

В противостоянии "Шахтер" – "Ренн" статистика личных встреч состоит из одного матча. Команды сыграли между собой в 2005 году, тогда со счетом 1:0 победу одержали "горняки".

Пока команда Йовичевича должна проявить характер, новых звезд и абсолютное желание продолжать представлять Украину на международной арене. В Варшаве будет жарко!