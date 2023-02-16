"Шахтар" — "Ренн": в Лігу Європи без Мудрика, але з амбіціями

Букмекери вважають французів фаворитами протистояння

Вихід українського "Шахтаря" в євровесну з групи Ліги чемпіонів – це вже особливе досягнення, зважаючи на те, що "гірники" вимушено попрощалися з легіонерами та досі не отримали зрозумілої відповіді на свої запити по контрактам гравців від УЄФА. Поки Тете, Вінісіус Тобіас, Манор Соломон та інші лідери, на яких до останнього сезону трималися "гірники", самостійно влаштовували кар’єри в європейських клубах, "Шахтар" Зубкова, Шведа та Трубіна дивував Європу. Очікувати плей-офф ЛЧ в такій ситуації було б занадто сміливо, але продовження єврокубкової історії в Лізі Європи команда Йовічевича заслужила на 100%.

Ким замінять Мудрика?

Одним з героїв осінньої европейської кампанії "помаранчево-чорних", безперечно, став Михайло Мудрик. Його голи, передачі та спринти на пів-поля потрапляли в усі футбольні репорти та пабліки. Такою промо-кампанією "Шахтар" скористався на повну. 100 млн євро, справжня трансферна драма, але Мудрик у Лондоні і далі запалюватиме у футболці "Челсі". Рівноцінної заміни "Шахтар", звичайно, не знайшов, і у весняну частину сезону вступає без своєї головної рушійної та креативної сили. Серед втрат – і Сергій Кривцов. Досвідчений захисник відправився у "Маямі", його місце має зайняти старий знайомий Ярослав Ракицький. "Гірники" взимку підписали і кількох навачків, але побачити їх в повній бойовій готовності поки що не вдалося. Контрольні поєдинки "Шахтаря" — це спроби Йовічевича виліпити нову команду, награти зв’язки, тож стан гравців, як і результати матчів не варто вважати показовими. Оновлену команду ми побачимо вже в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперник – "Ренн", та сама команда, яка восени грала в одній групі ЛЄ з київським "Динамо", та двічі обіграла "біло-блакитних" (2:1 вдома, та 0:1 на виїзді).

"Ренн": оновлений склад та гойдалки в Лізі 1

Хоча "Ренн" не є топ-клубом навіть за мірками Франції, команда не програла жодного матчу в квартеті В та фінішувала другою одразу за "Фенербахче". Для бретонців це лише другий вихід в плей-офф Ліги Європи в історії. В сезоні 2018/19 команда пройшла "Бетіс" в 1/16 фіналу, а далі – їх зупинив "Арсенал". До матчу з "Шахтарем" команда Женезьо підходить оновлено порівняно з їх осінньою єврокубковою кампанією. В заявці клубу на ЛЄ одразу 8 нових гравців, серед яких 22-річний екс-захисник "Тоттенгема" Джед Спенс та камерунський нападник Карл Токо-Екамбі, що виступав за "Ліон".

Проте результати "Ренна" в чемпіонаті поки не надто вражаючі. Так, у січні бретонці перемогли ПСЖ з новоспеченим чемпіоном світу Мессі у складі, але назвати їх гру стабільною зараз складно. Якщо до перерви на Мундіаль "Ренн" видав безпрограшну серію з 17 матчів в усіх турнірах, то після відновлення чемпіонату команда програла три з 7 поєдинків Ліги 1. При цьому бретонці тримаються в топ-5 турнірної таблиці.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Титульний партнер "Шахтаря" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив, хто з цієї пари може пройти в 1/8 фіналу. І перед першим матчем експерти вважають вищими шанси "Ренну" – 1.50 до 1. Коефіцієнт на прохід далі "гірників" — 2.60. Що стосується варшавського матчу, то і тут коефіцієнти на користь французької команди. Поставити на тріумф "червоно-чорних" можна з котируванням 2.28, тоді як перемога "гірників" йде за курсом 3.10. Нічия йде з кефом 3.45.

У протистоянні "Шахтар" – "Ренн" статистика особистих зустрічей складається з одного матчу. Команди зіграли між собою у 2005 році, тоді з рахунком 1:0 перемогу здобули "гірники".

Наразі команда Йовічевича має проявити характер, нових зірок та абсолютне бажання продовжувати представляти Україну на міжнародній арені. У Варшаві буде гаряче!