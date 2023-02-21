Фармкомпания "Здоровье" помогает развивать спортивную борьбу в Украине

Фармкомпания "Здоровье" много лет занимается молодыми спортсменами и является постоянным спонсором чемпионатов по спортивной борьбе в Харькове. А также финансово поддерживает слобожанских борцов, что позволяет участвовать в международных соревнованиях и профессионально развиваться. Главной целью компании является популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

С начала войны спортивная жизнь в Украине не останавливалась, а компания "Здоровье" продолжает поддерживать атлетов. Ассоциация спортивной борьбы Украины продолжает проводить чемпионаты в Украине и тренировать спортсменов, показывающих хорошие результаты и высокий уровень борьбы в нашей стране.

2023 год начался чемпионатом Украины U23 по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых в возрасте до 23 лет. Он состоялся 21-22 января недалеко от Ужгорода, в спорткомплексе "Зинедин". Спортсмены из всех регионов боролись за право представлять страну в чемпионате Европы.

Слева направо — Андрей Блажейко, государственный тренер по вольной борьбе, Александр Пастухов, редактор в Федерации греко-римской борьбы Украины, Александр Доровский, председатель наблюдательного совета компании "Здоровье", Юрий Назаренко, старший тренер женской сборной команды Украины по борьбе, на соревнованиях в Ужгороде

На соревнования съехалось более 330 спортсменов со всей Украины. В их числе и представители временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. К участию допускались борцы не ниже II разряда в составе команд городов, областей, спортивных школ, заведений специализированного образования спортивного профиля. Но не все спортсмены смогли принять участие в чемпионате — некоторые из них вступили в ряды ВСУ и сейчас защищают Родину на передовой.

Ярко выступили и заняли почетные места атлеты из Харьковской области. Владимир Казанов занял I место в категории до 125 кг, Руслан Соловей – в весе до 57 кг занял II место Александр Евсеенко – III место до 65 кг, Альбина Рилля – II место в весе до 55 кг.

10-11 февраля на Олимпийской базе в Конча-Заспе состоялся следующий отборочный турнир на чемпионат Европы по вольной борьбе среди мужчин и женщин. К участию в соревнованиях пригласили только спортсменов, претендующих на участие в чемпионате Европы.

Здесь отличились представители молодого поколения талантливых борцов, активно поддерживаемых компанией "Здоровье". Это сотрудники компании — Илона Прокопивнюк, трехкратный призер чемпионата мира U23, чемпионка Европы среди молодежи U23 2018, Камиль Керимов, бронзовый призер чемпионата Европы 2021 и мира 2022, а также Мухамед Алиев, бронзовый чемпион Европы среди кадетов, золотой чемпион мира U23.

Отборочный турнир в Конча-Заспе

На отборочном турнире Илона Прокопивнюк добыла в борьбе II место (вес 62 кг), Камиль Керимов — II место (вес 57 кг), Мухаммед Алиев — II место (вес 86 кг). Ожидаем первые места для сборной команды Украины на чемпионате Европы по борьбе, который состоится в Загребе 17-23 апреля.

Глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровский отметил профессиональный подход к организации чемпионатов и росту уровня украинской борьбы на протяжении последних лет.

"Сегодня всем нам очень не просто, но мы победим!" – убежден Александр Доровский.