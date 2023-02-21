Фармкомпанія "Здоров’я" допомагає розвивати спортивну боротьбу в Україні

Фармкомпанія "Здоров’я" багато років опікується молодими спортсменами та є постійним спонсором чемпіонатів зі спортивної боротьби у Харкові. А також фінансово підтримує слобожанських борців, що дає їм можливість брати участь у міжнародних змаганнях і професійно розвиватися. Головною метою компанії при цьому є популяризація здорового способу життя серед молоді.

З початку війни спортивне життя в Україні не зупинялося, а компанія "Здоров’я" й надалі підтримує атлетів. Асоціація спортивної боротьби України продовжує проводити чемпіонати в Україні та тренувати спортсменів, які показують гарні результати та високий рівень боротьби у нашій країні.

2023 рік розпочався чемпіонатом України U23 з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед дорослих віком до 23 років. Він відбувся 21-22 січня неподалік Ужгорода, у спорткомплексі "Зінедін". Спортсмени з усіх регіонів виборювали право представляти країну у чемпіонаті Європи.

Зліва направо — Андрій Блажейко, державний тренер з вільної боротьби, Олександр Пастухов, редактор у Федерації греко-римської боротьби України, Олександр Доровський, голова наглядової ради компанії "Здоров'я", Юрій Назаренко, старший тренер жіночої збірної команди України з боротьби, на змаганнях в Ужгороді

На змагання з’їхалися понад 330 спортсменів з усієї України. Серед них і представники тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. До участі допускалися борці не нижче II розряду у складі команд міст, областей, спортивних шкіл, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю. Але не всі спортсмени змогли взяти участь у чемпіонаті — дехто з них вступив до лав ЗСУ і зараз захищає Батьківщину на передовій.

Яскраво виступили та зайняли почесні місця атлети з Харківщини. Володимир Казанов посів І місце у категорії до 125 кг, Руслан Соловей — у вазі до 57 кг він посів II місце Олександр Євсеєнко — III місце до 65 кг, Альбіна Рілля — II місце у вазі до 55 кг.

10-11 лютого на Олімпійській базі в Конча-Заспі відбувся наступний відбірковий турнір на чемпіонат Європи з вільної боротьби серед чоловіків і жінок. До участі у змаганнях запросили лише тих спортсменів, котрі претендують на участь у чемпіонаті Європи.

Тут відзначилися представники молодого покоління талановитих борців, яких активно підтримує компанія "Здоров’я". Це співробітники компанії — Ілона Прокопивнюк, триразова призерка чемпіонату світу U23, чемпіонка Європи серед молоді U23 2018, Каміль Керимов, бронзовий призер чемпіонату Європи 2021 та світу 2022, а також — Мухамед Алієв, бронзовий чемпіон Європи серед кадетів, золотий чемпіон світу U23.

Відбірковий турнір у Конча-Заспі

На відбірковому турнірі Ілона Прокопивнюк виборола II місце (вага 62 кг), Каміль Керимов — II місце (вага 57 кг), Мухамед Алієв — II місце (вага 86 кг). Очікуємо на перші місця для збірної команди України на чемпіонаті Європи з боротьби, який відбудеться у Загребі 17-23 квітня.

Голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександр Доровський відзначив професійний підхід до організації чемпіонатів та зростання рівня української боротьби протягом останніх років.

"Сьогодні всім нам дуже не просто, проте ми переможемо!" — переконаний Олександр Доровський.