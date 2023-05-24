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Украинские каратисты поднялись на пьедестал победителей на Чемпионате Европы по киокушинкай карате

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Украинские каратисты Новость обновлена 24 мая 2023, 16:00
Украинские каратисты

Спортсмены Украинской Ассоциации Карате киокушинкай (IKO Matsushima) победно выступили на европейских соревнованиях в Испании и показали лучшие результаты

В середине мая 2023 года в испанском городе Санта-Сусанна состоялся Чемпионат Европы по киокушинкай карате 2023 (IKO Matsushima) среди юношей (от 14 лет), юниоров и взрослых в разделах "Кумите" и "Ката" (European Kyokushi). Чемпионат собрал более 400 сильнейших спортсменов из 20 европейских стран и завершился победой и новыми достижениями для спортсменов из Украинской Ассоциации Карате Киокушинкай (IKO Matsushima).

Выступление на этих соревнованиях было особенно значимым для спортивного сообщества Украины и Украинской Ассоциации Карате Киокушинкай (IKO Matsushima). Целью чемпионата было содействие развитию карате киокушинкай в Европе, укрепление спортивных связей между участниками из разных стран и выявление лучших спортсменов в разделах "кумите" и "ката". Важной особенностью чемпионата стало то, что он был открыт для участия спортсменов из разных версий киокушинкай карате, что способствовало построению более конкурентной среды и обмену опытом между разными школами и стилистическими направлениями.

Наши спортсмены продемонстрировали поразительное мастерство, технику и силу во время своих выступлений, что позволило им поднять Государственный флаг Украины на пьедестале победителей.

В разделе "Кумите", в возрастной категории юниоры 16-17 лет и весовой категории до 75 кг, лучшими стали Сергей Доронин и Александр Бессмертный, "выбив" всех конкурентов. Оба спортсмена вышли в финал соревнований и распределили между собой первое и второе места.

В разделе "Кумите" категории "взрослые свыше 21 года до 80 кг" первое место завоевал Максим Максимов, подтвердив свою силу и спортивный талант.

Ксения Селенок, которая является действующей спортсменкой и действующим тренером в конкурентной борьбе в разделе "кумите", также доказала свой профессионализм, став серебряным призером соревнований, предоставив яркий пример своим маленьким воспитанникам.

Светлана Шуваева получила высшую награду соревнований, став чемпионкой в разделе "ката".

Инна Король, которая соревновалась в разделе "ката" и конкурировала не только с девушками, но и с мужчинами, хотя не получила призового места, однако приобрела важный опыт и полезные знания на этих соревнованиях. Она продемонстрировала значительный потенциал для дальнейшего развития своей спортивной карьеры.

Чемпионат Европы по киокушинкай карате 2023 (IKO Matsushima) был большим вызовом и испытанием для спортсменов, но сила воли, дисциплина и настойчивость принесли достойный результат. Спортсмены Украинской Ассоциации Карате Киокушинкай (IKO Matsushima) являются источником гордости для нашей страны, спортивного сообщества и всех поклонников карате киокушинкай, их успехи свидетельствуют о высоком уровне мастерства и признании среди мирового спортивного сообщества.

Следующим важным событием для спортсменов станет выступление на 6-м Кубке Мира по киокушинкай карате (The 6th IKO Matsushima World Cup), который состоится 9-10 декабря 2023 года в городе Сантьяго, Чили.

Ключевую роль в формировании и развитии сборной Украинской Ассоциации Карате Киокушинкай (IKO Matsushima) играет их тренер Сергей Лукьянчиков, вице-президент Европейской Организации Карате Киокушинкай (6 дан) с многолетним опытом подготовки высококвалифицированных спортсменов. Его личные качества, профессионализм, вдохновение и неутомимая работа всегда способствуют достижению высоких результатов его учеников.

Украинские каратисты на чемпионате Европы
Украинские каратисты на чемпионате Европы

Сотрудничество и взаимное партнерство с компанией "Укрнет", которая поддерживала спортсменов на всех этапах подготовки, были особенно важной составляющей успеха на этом чемпионате. Такое взаимодействие помогло обеспечить участие в соревнованиях и сделало подготовку более эффективной, позволив спортсменам сконцентрироваться на тренировках и достижении наилучших результатов. Это свидетельствует о важности совместной работы между спортивными организациями и бизнесом при поддержке талантливых спортсменов и развитии спорта в Украине.

Украинская Ассоциация Карате Киокушинкай (IKO Matsushima) гордится своими спортсменами и планирует продолжать развивать карате киокушинкай в Украине, надеясь, что их успехи на этом чемпионате станут источником вдохновения для молодых спортсменов и популяризируют карате киокушинкай среди широкой общественности.

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