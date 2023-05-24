Українські каратисти піднялись на п’єдестал переможців на Чемпіонаті Європи з кіокушинкайкан карате

Спортсмени Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima) переможно виступили на європейських змаганнях в Іспанії та показали найкращі результати

Всередині травня 2023 року в іспанському місті Санта-Сусанна відбувся Чемпіонат Європи з кіокушинкайкан карате 2023 (IKO Matsushima) серед юнаків (від 14 років), юніорів та дорослих у розділах "куміте" та "ката" (European Kyokushin Karate Championship 2023). Чемпіонат зібрав понад 400 найсильніших спортсменів з 20 європейських країн і завершився перемогою та новими досягненнями для спортсменів з Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima).

Виступ на цих змаганнях був особливо значущим для спортивної спільноти України та Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima). Метою чемпіонату було сприяння розвитку карате кіокушинкайкан в Європі, зміцнення спортивних зв'язків між учасниками з різних країн та виявлення найкращих спортсменів у розділах "куміте" та "ката". Важливою особливістю чемпіонату стало те, що він був відкритий для участі спортсменів з різних версій кіокушинкайкан карате, що сприяло побудові більш конкурентного середовища та обміну досвідом між різними школами та стилістичними напрямками.

Наші спортсмени продемонстрували вражаючу майстерність, техніку та силу під час своїх виступів, що дозволило їм підняти Державний флаг України на п’єдесталі переможців.

В розділі "куміте", у віковій категорії юніори 16-17 років та ваговій категорії до 75 кг, найкращими стали Сергій Доронін та Олександр Безсмертний, "вибивши" усіх конкурентів. Обидва спортсмени вийшли в фінал змагань та розподілили між собою перше та друге місця.

В розділі "куміте" категорії "дорослі понад 21 рік до 80 кг" перше місце здобув Максим Максимов, підтвердивши свою силу та спортивний талант.

Ксенія Селенок, яка є чинною спортсменкою та діючим тренером в конкурентній боротьбі розділі "куміте", також довела свій професіоналізм, ставши срібним призером змагань, надавши яскравий приклад своїм маленьким вихованцям.

Світлана Шуваєва здобула найвищу нагороду змагань ставши чемпіонкою у розділі "ката".

Інна Король, яка змагалась у розділі "ката" та конкурувала не тільки з дівчатами, а й з чоловіками, хоча не отримала призового місця, однак набула важливого досвіду та корисних знань на цих змаганнях. Вона продемонструвала значний потенціал для подальшого розвитку своєї спортивної кар'єри.

Чемпіонат Європи з кіокушинкайкан карате 2023 (IKO Matsushima) був великим викликом та випробуванням для спортсменів, але сила волі, дисципліна та наполегливість принесли достойний результат. Спортсмени Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima) є джерелом гордості для нашої країни, спортивної спільноти та всіх шанувальників карате кіокушинкайкан, їхні успіхи свідчать про високий рівень майстерності та визнання серед світової спортивної спільноти.

Наступною важливою подією для спортсменів буде виступ на 6-му Кубку Світу з кіокушинкайкан карате (The 6th IKO Matsushima World Cup), який відбудеться 9-10 грудня 2023 року у місті Сантьяго, Чилі.

Ключову роль у формуванні та розвитку збірної Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima) відіграє їхній тренер, Сергій Васильович Лук'янчіков, віце-президент Європейської Організації Карате Кіокушинкайкан (6 дан) з багаторічним досвідом підготовки висококваліфікованих спортсменів. Його особисті якості, професіоналізм, натхнення та невтомна праця завжди сприяють досягненню високих результатів його учнів.

Украинские каратисты на чемпионате Европы

Співпраця та взаємне партнерство з компанією "УКРНЕТ", яка підтримувала спортсменів на всіх етапах підготовки, були особливо важливою складовою успіху на цьому чемпіонаті. Така взаємодія допомогла забезпечити участь у змаганнях та зробила підготовку більш ефективною, дозволивши спортсменам сконцентруватися на тренуваннях та досягненні найкращих результатів. Це свідчить про важливість спільної роботи між спортивними організаціями та бізнесом за для підтримки талановитих спортсменів та розвитку спорту в Україні.

Українська Асоціація Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima) пишається своїми спортсменами і планує продовжувати розвивати карате кіокушинкайкан в Україні, сподіваючись що їхні успіхи на цьому чемпіонаті стануть джерелом натхнення для молодих спортсменів та сприятимуть популяризації карате кіокушинкайкан серед широкої громадськості.