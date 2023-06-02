В Украине состоялись соревнования по Карате Киокушинкайкан IKO Matsushima — "Flying falcon"

27 мая 2023 года в городе Кропивницкий состоялись увлекательные соревнования по каратэ Киокушинкайкан IKO MATSUSHIMA "FLYING FALCON".

Организованный Украинской Ассоциацией Карате Киокушинкайкан (IKO Matsushima) турнир стал настоящим спортивным событием, собравшим вместе около 300 участников, как начинающих, так и опытных и признанных спортсменов из разных городов страны, включая Киев, Бровары, Полтаву, Днепр, Новомосковск, Первомайск, Очаков и, конечно же, Кропивницкий.

Соревнования были проведены с целью повышения уровня спортивного мастерства украинских каратистов, содействия развитию карате Киокушинкайкан в Украине, популяризации здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди молодежи нашего государства.

Объективность и справедливость в определении победителей гарантировала работа высококвалифицированных судей, которые обслуживали соревнования и принимали решения на татами. В преддверии все они прошли обучение на судейском семинаре под руководством Вице-президента Европейской Организации Карате Киокушинкайкан (IKO Matsushima).

На турнире присутствовали почетные гости, в частности, Бранч-Чиф IKO MATSUSHIMA в Украине, Вице-президент Европейской Организации Карате Киокушинкайкан (IKO Matsushima), рефери международной категории Лукьянчиков Сергей Васильевич, а также главный специалист по молодежной политике и национально-патриотическому воспитанию управления молодежи и спорта областной военной администрации, Ольга Ткач.

Соревнования были насыщенными и эмоциональными. Благодаря упорной работе тренеров и поддержке родителей спортсмены проявили высокий уровень мастерства в борьбе за звание победителей, продемонстрировав свою ловкость, спортивный характер, выносливость во время поединков.

Победителями соревнований, завоевав первое место, стали Лутиков Никита, Кондратов Артем, Костючок Александр, Малина Александра, Тымцив Соломия, Уныла Елизавета, Плохотнюк Дмитрий и Касян Илья.

Серебряными призерами стали Орлов Марк, Трегуб Иван, Ткаченко Полина, Остапенко Кирилл и Алексей Поярков. Ткаченко Иван занял третье место, став бронзовым призером.

Во время соревнований спортсмены получили ценный опыт, повысили свои спортивные достижения, а также, поддерживая друг друга, смогли найти новых друзей и единомышленников, что дает новые возможности для дальнейшего развития киокушинкайкан карате в Украине.

Соревнования по карате в Украине

Для некоторых спортсменов этот этап стал подготовительным. Костючок Александр, Лутиков Никита и Касян Илья уже начали готовиться к 6-му Кубку Мира по киокушинкай карате (The 6th IKO Matsushima World Cup), который состоится 9-10 декабря 2023 года в городе Сантьяго, Чили. Это еще одна возможность для спортсменов продемонстрировать свое мастерство на мировом уровне и поднять Государственный флаг Украины на пьедестале победителей.

Организаторы соревнований выражают свою искреннюю благодарность и благодарность всем участникам, судьям, тренерам, которые вкладывали большой труд в подготовку спортсменов, родителям, которые обеспечивали условия для занятий, поддерживая их на протяжении подготовительного этапа, а также компании УКРНЕТ, которая является постоянным партнером и оказывает поддержку спортсменам на всех этапах подготовки, способствуя развитию физической культуры, спорта и киокушинкайкан карате в Украине.