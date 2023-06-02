В Україні відбулись змагання з Карате Кіокушинкайкан IKO Matsushima - "Flying falcon"

27 травня 2023 року в місті Кропивницький відбулися захоплюючі змагання з карате Кіокушинкайкан IKO MATSUSHIMA "FLYING FALCON".

Організований Українською Асоціацією Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima) турнір став справжньою спортивною подією, що зібрала разом близько 300 учасників, як початківців, так і досвідчених та визнаних спортсменів з різних міст країни, включаючи Київ, Бровари, Полтаву, Дніпро, Новомосковськ, Первомайськ, Очаків та, звичайно ж, Кропивницький.

Змагання були проведені з метою підвищення рівня спортивної майстерності українських каратистів, сприяння розвитку карате Кіокушинкайкан в Україні, популяризації здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом серед молоді нашої Держави.

Об’єктивність та справедливість у визначенні переможців, гарантувала робота висококваліфікованих судів, які обслуговували змагання та приймали рішення на татамі. На передодні всі вони пройшли навчання на суддівському семінарі під керівництвом Віце-президента Європейської Організації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima).

На турнірі були присутні почесні гості, зокрема Бранч-Чіф IKO MATSUSHIMA в Україні, Віце-президент Європейської Організації Карате Кіокушинкайкан (IKO Matsushima), рефері міжнародної категорії Лук'янчиков Сергій Васильович, а також головний спеціаліст з молодіжної політики та національно-патріотичного виховання управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Ольга Ткач.

Змагання були насиченими та емоційними. Завдяки наполегливій роботі тренерів та підтримці батьків, спортсмени проявили високий рівень майстерності в боротьбі за звання переможців, продемонструвавши свою спритність, спортивний характер, витривалість під час двобоїв.

Переможцями змагань, виборовши перше місце, стали Лутіков Микита, Кондратов Артем, Костючок Олександр, Малина Олександра, Тимців Соломія, Понура Єлизавета, Плохотнюк Дмитро та Касян Ілля.

Срібними призерами стали Орлов Марк, Трегуб Іван, Ткаченко Поліна, Остапенко Кирило та Поярков Олексій. Ткаченко Іван посів третє місце ставши бронзовим призером.

Під час змагань спортсмени отримали цінний досвід, підвищили свої спортивні досягнення а також, підтримуючи один одного, змогли знайти нових друзів та однодумців, що дає нові можливості для подальшого розвитку кіокушинкайкан карате в Україні.

Змагання з карате в Україні

Для деяких спортсменів цей етап став підготовчим. Костючок Олександр, Лутіков Микита та Касян Ілля вже почали готуватися до 6-го Кубку Світу з кіокушин карате (The 6th IKO Matsushima World Cup), який відбудеться 9-10 грудня 2023 року у місті Сантьяго, Чилі. Це ще одна велика можливість для спортсменів продемонструвати свою майстерність на світовому рівні та підняти Державний прапор України на п’єдесталі переможців.

Організатори змагань висловлюють свою щиру подяку та вдячність усім учасникам, суддям, тренерам, які вкладали великий труд у підготовку спортсменів, батькам, що забезпечували умови для занять підтримуючи їх на протязі підготовчого етапу а також компанії УКРНЕТ яка є постійним партнером та надає підтримку спортсменам на всіх етапах підготовки, сприяючи розвитку фізичної культури, спорту та кіокушинкайкан карате в Україні.