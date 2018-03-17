Хэмилтон: Чем больше разница между командами, тем сложнее себе сделать имя

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что он не против, если борьба в чемпионате станет плотнее.

«В Формуле-1 всё решают деньги, как и в любой другой отрасли в мире. Я бы предпочёл, чтобы Формула-1 была такой же, как раньше. Когда это больше было похоже на соревнования и вы могли продемонстрировать всё своё мастерство. Даже если команды станут ближе друг к другу, отличия будут. Я это чувствовал в Формуле-3, стоило мне сменить команду, и опыт был совершенно другим. Чем больше команд будут бороться за победы, чем больше команд будет участвовать в чемпионате, тем ценнее будет роль пилота. Чем больше разница между командами, тем сложнее себе сделать имя, я ненавижу такие времена», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.