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Хэмилтон: Очень надеюсь, что я еще не на пике формы

Льюис Хэмилтон
21:16 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британский пилот Льюис Хэмилтон надеется, что еще не достиг пика формы.

Чемпион Формулы-1 пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что готов выступать на высоком уровне и пока не чувствует пика формы.

"Очень надеюсь, что я еще не на пике формы. Когда ты выходишь на пик, то становится труднее поддерживать физическую форму, интерес к гонкам падает и сложно искать мотивацию для дальнейших выступлений. Я пока этого не чувствую и знаю, что сейчас способен выступать на самом высоком уровне", - приводит слова Хэмилтона издание PitPass.

Ранее Хэмилтон предположил, что команда Ред Булл может быть быстрее на Гран-при Австралии.

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Новости спорта, Автоспорт, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Новости автоспорта, Формула-1.
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