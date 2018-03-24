Хэмилтон: Я всегда стремлюсь к совершенству

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой действующий чемпион мира завоевал поул-позицию, показав время 1:22.05,1.

"Я очень доволен этим кругом. Это был отличный круг. Я всегда стремлюсь к совершенству, и этот круг был близок к этому. Удивило то, как быстры оказались пилоты "Феррари". Во время лучшего круга я был в том же режиме, что и раньше, но смог правильно поработать с резиной и собрать круг воедино", — приводит слова Хэмилтолна Sky Sports.