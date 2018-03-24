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Хэмилтон: Я всегда стремлюсь к совершенству

Льюис Хэмилтон
11:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой действующий чемпион мира завоевал поул-позицию, показав время 1:22.05,1.

"Я очень доволен этим кругом. Это был отличный круг. Я всегда стремлюсь к совершенству, и этот круг был близок к этому. Удивило то, как быстры оказались пилоты "Феррари". Во время лучшего круга я был в том же режиме, что и раньше, но смог правильно поработать с резиной и собрать круг воедино", — приводит слова Хэмилтолна Sky Sports.

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Новости спорта, Автоспорт, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта, Ф1, Формула-1.
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