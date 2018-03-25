Вольф: Постараемся не давить на Боттаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал инцидент с аварией Валттери Боттаса в ходе квалификации Гран-при Австралии. По его словам, в команде намерены поддержать финна и не оказывать на него дополнительного давления.

«Мы постараемся максимально поддержать его. Хотя понятно, что старт с пятнадцатого места будет не совсем простым. Тем не менее мы с пониманием отнесёмся к этому инциденту и не будем оказывать на Боттаса дополнительного давления. Моя первоначальная реакция на эпизод связана с тем, что я думал о том, как это повлияет на самого Валттери», — приводит слова Вольфа Motorsport.