О трехкратном чемпионе мира в "Формуле-1" снимут фильм

Компания-промоутер Гран-при Австралии снимает документальный фильм о Джеке Брэбеме, сообщает Motosrport-Total. Фильм под названием «Брэбем: нерассказанная история Формулы-1» будет сниматься компанией Aurora Films и будет завершён к концу года. Премьера документальной картины состоится в начале сезона 2019 года Формулы-1, предположительно, в дни Гран-при Австралии.

В проекте приняли участие такие известные личности, как Джеки Стюарт, Стирлинг Мосс, Джон Сёртиз, Марк Уэббер, Дэвид Брэбем и Берни Экклстоун.

Брэбем трижды становился чемпионом мира в Формуле-1 – в 1959, 1960 и 1966 годах. Брэбем скончался в 2014 году в возрасте 88 лет.