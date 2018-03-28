"Хонда" - о сходе Хартли: На предсезонных тестах подобных проблем не возникало

Технический директор «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе прокомментировал поломку мотора на болиде «Торо Россо» новозеландца Брендона Хартли на Гран-при Австралии.

«На телеметрии мы заметили необычные параметры компонентов MGU-H и приняли решение остановить болид. Сейчас мы изучаем силовую установку, чтобы оценить степень её повреждения и возможность дальнейшего использования по ходу сезона. Мотор проверяют в штаб-квартире „Хонды“ в Сакуре. На предсезонных тестах подобных проблем не возникало», — сказал Танабе Racer.