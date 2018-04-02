У "Формулы-1" появится таинственный талисман
Новости спорта: Руководство Формулы-1 подтвердило даты и места проведения фестивалей F1 Live, сообщает Motorsport Week.
Первый фестиваль 2018 года пройдёт с 13 по 15 апреля в Шанхае. Мероприятие будет открыто сэром Джеки Стюартом и Нико Росбергом во второй половине дня 13 апреля.
Помимо заездов болидов мероприятие будет включать в себя музыкальную программу и шоу-румы, посвящённые киберспортивным соревнованиям по Формуле-1. Кроме того, на фестивале будет представлен маскот Формулы-1 — таинственный талисман по имени Аксель, внешний вид которого пока остаётся загадкой.
Планируется, что ещё три фестиваля пройдут в Марселе, Берлине и Майами в дни проведения Гран-при Франции, Германии и США соответственно.