У "Формулы-1" появится таинственный талисман

Первый фестиваль 2018 года пройдёт с 13 по 15 апреля в Шанхае. Мероприятие будет открыто сэром Джеки Стюартом и Нико Росбергом во второй половине дня 13 апреля.

Помимо заездов болидов мероприятие будет включать в себя музыкальную программу и шоу-румы, посвящённые киберспортивным соревнованиям по Формуле-1. Кроме того, на фестивале будет представлен маскот Формулы-1 — таинственный талисман по имени Аксель, внешний вид которого пока остаётся загадкой.

Планируется, что ещё три фестиваля пройдут в Марселе, Берлине и Майами в дни проведения Гран-при Франции, Германии и США соответственно.