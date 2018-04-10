Хэмилтона не особо интересуют девушки

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал историю с удалённым комментарием к новости о возвращении грид-гёрлз на Гран-при Монако Формулы-1. Хэмилтон сопроводил скриншот подписью «Спасибо, Иисус!».

Однако довольно быстро Льюис удалил эту запись и назвал шуткой.

«Это была шутка. Я хотел сказать этой публикацией о возвращении прекрасных девушек и сказал: «Спасибо, Иисус!». Но на самом деле этот вопрос меня не особенно волнует», — приводит слова Хэмилтона Nextgen-Auto.