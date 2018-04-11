Хэмилтон: Мы соберемся с инженерами и разберем две последние гонки

На воскресном Гран-При Бахрейна Себастьян Феттель одержал вторую победу подряд, а Льюис Хэмилтон финишировал третьим. Британец намерен подробно разобрать последние две гонки с инженерами «Мерседеса»:

«Было сложно понять, насколько сильно можно было использовать ресурс шин в начале отрезка. В какой-то момент я понимал, что пилоты «Феррари» будут проводить по два пит-стопа и что они никак не смогут добраться до финиша всего с одной остановкой. И что мне нужно было беречь шины на тот случай, если в конце заезда Феттеля меня догонит.

Либо же мне нужно будет самому догнать Феттеля и держаться максимально близко и выжимать максимум, потому что соперники совершат всего одну остановку.

Но я не получил этой информации и на какое-то время я оказался в одиночестве. Это то, над чем нам нужно работать. Радиосвязь не была оптимальной, а в горячке сражения сложно понять, какая именно информация тебе нужна. Команда не могла меня слышать. Я их слышал, они меня нет.

Мы соберемся с инженерами и разберем две последние гонки. Разным пилотам нужна разная обратная связь. Я обычно получаю мало информации, но иногда мне нужно больше. Мы все обсудим и постараемся улучшить ситуацию, я в этом не сомневаюсь. Я не хочу, чтобы инженеры общались со мной по радио постоянно. Нам просто нужно выработать оптимальный процесс взаимодействия».