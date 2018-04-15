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Льюис Хэмилтон: Ферстаппен оказал мне сегодня услугу

Льюис Хэмилтон
16:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, отметив, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказал ему услугу. Очевидно, британец имел ввиду эпизод, в котором голландец столкнулся с Себастьяном Феттелем и испортил тому гонку.

«С точки зрения турнирной таблицы Ферстаппен оказал мне сегодня услугу. Но очевидно, что это тот уик-энд, о котором нужно забыть. Теперь нам нужно упорно работать, чтобы понять, почему мы испытывали такие проблемы. После чего необходимо вернуться в лидеры», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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