Формула-1 подтвердила изменения в регламенте
Новости спорта: В сезонах 2019 и 2021 в силу вступят некоторые изменения.
Формула-1 утвердила перемены в регламенте на сезоны 2019 и 2021, сообщает f1news.
Сезон-2021:
увеличение ограничения оборотов с 15000 до 18000 в минуту, что должно благоприятно сказаться на звуке
отмена лимита топлива в 100 кг в час, что позволит пилотам атаковать от старта до финиша
сокращение стоимости силовых установок для клиентских команд и контроль разницы между моторами разных производителей
Сезон-2019:
отмена строгой диеты гонщиков
включение минимального веса гонщика с сиденьем - 80 кг (если вес пилота меньше, ему будет предоставлен соответствующий балласт)
увеличение предела расхода топлива на дистанции гонки со 105 до 110 кг
специальные перчатки, позволяющие снимать и передавать биометрическую информацию.