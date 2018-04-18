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Формула-1 подтвердила изменения в регламенте

Формула-1
12:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В сезонах 2019 и 2021 в силу вступят некоторые изменения.

Формула-1 утвердила перемены в регламенте на сезоны 2019 и 2021, сообщает f1news.

Сезон-2021:

увеличение ограничения оборотов с 15000 до 18000 в минуту, что должно благоприятно сказаться на звуке
отмена лимита топлива в 100 кг в час, что позволит пилотам атаковать от старта до финиша
сокращение стоимости силовых установок для клиентских команд и контроль разницы между моторами разных производителей

Сезон-2019:

отмена строгой диеты гонщиков
включение минимального веса гонщика с сиденьем - 80 кг (если вес пилота меньше, ему будет предоставлен соответствующий балласт)
увеличение предела расхода топлива на дистанции гонки со 105 до 110 кг
специальные перчатки, позволяющие снимать и передавать биометрическую информацию.

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Новости спорта, Автоспорт, Новости автоспорта, Формула-1.
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