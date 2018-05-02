Хэмилтон: На рестарте я чуть не врезался в Феттеля

«По правилам, когда машина безопасности уходит с трассы, тебе не разрешается то тормозить, то ускоряться и снова. Тебе не разрешается газовать, а потом тормозить, не разрешается обманывать пилотов позади.

Потому что если бы такого правила не было, то все бы действовали именно так – это вполне естественно. Ведь так ты можешь застать соперников врасплох. Так делать нельзя. Ты можешь вилять в стороны, но не может тормозить и ускоряться. Это против правил.

Вы сами можете видеть, как в таких ситуациях действую я. Например, здесь же в прошлом году. В Австралии Себастьян тоже ускорился, а потом резко затормозил, в результате чего я чуть в него не врезался. Сегодня же он делал так раза четыре».

Хэмилтон жаловался на тактику Феттеля по радио во время Гран-при, однако, по мнению стюардов, пилот «Феррари» действовал в рамках правил. Что позже подтвердил гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг.

«Мы слышали небольшие жалобы со стороны Льюиса, что Феттель не держит стабильный темп. Но такие вещи происходят по всему пелотону – не стоит ждать, что все пилоты будут двигаться с одинаковой скоростью.

До тех пор, пока никто не совершает опасных действий, у дирекции гонки не возникает вопросов. Мне кажется, что Феттель нормально контролировал темп», – рассказал Уайтинг.

Тем не менее, Хэмилтона не удовлетворили данные объяснения.

«Стюарды говорили, что все остальные машины действовали таким же образом. Но мы ведь говорим о лидерах, о создаваемом эффекте домино. Остальные действуют так же, как лидирующая машина».

По мнению Хэмилтона, случившееся может стать прецедентом и что в дальнейшем другие начнут действовать таким же образом.

«Это создает прецедент – получается, что теперь любой, кто лидирует в гонке, может действовать таким же образом. И это начнет распространяться на «Формулу-2», «Формулу-3», «Формулу-4». Ведь штрафов не будет. Так что мне нужно будет это исправить на следующем брифинге, потому что им все равно – а значит, мы будем видеть подобное все чаще.

И я буду ждать такой же тактики от Себастьяна Феттеля, когда мы будем бороться в следующий раз. Если вы не заметили, мне уже сейчас пришлось увиливать вправо, чтобы избежать столкновения. В противном случае я бы врезался в него сзади», – цитирует Хэмилтона Race Fans.