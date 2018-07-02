Хэмилтон высказался о главных проблемах современного спорта

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о современных проблемах Формулы-1 и автоспорта в целом, отметив, что в нынешнее время большинство серий поглощено засильем пилотов, которые вышли из состоятельных семей.

«Будет здорово, если новое соглашение улучшит положение малых команд, и у них будет более лучшая форма для молодых пилотов. Здесь должны быть не только состоятельные люди, я говорю не только о Формуле-1, но обо всех сериях.

Сейчас на место талантливых людей в спорт приходят дети из богатых семей", — приводит слова Хэмилтона Yahoo Sports.