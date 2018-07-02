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Хэмилтон высказался о главных проблемах современного спорта

Льюис Хэмилтон
01:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот Мерседеса о главных проблемах современного спорта.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о современных проблемах Формулы-1 и автоспорта в целом, отметив, что в нынешнее время большинство серий поглощено засильем пилотов, которые вышли из состоятельных семей.

«Будет здорово, если новое соглашение улучшит положение малых команд, и у них будет более лучшая форма для молодых пилотов. Здесь должны быть не только состоятельные люди, я говорю не только о Формуле-1, но обо всех сериях.

Сейчас на место талантливых людей в спорт приходят дети из богатых семей", — приводит слова Хэмилтона Yahoo Sports.

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Новости спорта, Автоспорт, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта, Формула-1.
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